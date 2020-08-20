أكل البطيخ محرم على هؤلاء

وجّه الدكتور أندريه بوبروفسكي، نصيحة إلى بعض المصابين بعدد من الأمراض، بعدم الإفراط في تناول البطيخ الأحمر.

وقال الدكتور أندريه بوبروفسكي، في تصريحات مع وكالة " سبوتنيك "، إن "كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الجهاز البولي عليه عدم الإفراط بتناول البطيخ الأحمر، لأنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم"، مشيرا إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على كمية كبيرة من السوائل.

وأضاف: "إنه عند وجود استعداد بسيط لارتفاع ضغط الدم، وخاصة عند عمل الكلى بصورة غير فعالة، يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر مشكلات عديدة، لأن الكلى لا تتمكن من معالجة السوائل، لذلك يبقى جزء منها في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة حجم الدم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم".

كما أكد أنه "يمكن أن يسبب البطيخ الأحمر الحساسية عند البعض، خاصة عند تناوله مع المشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن الكحول يخفض مقاومة الجسم لمسببات الحساسية.

وأشار الدكتور إلى أن "الكثيرين في موسم الصيف يتبعون نظاما غذائيا أساسه البطيخ الأحمر. ولكن معظمهم لا يتبعه بصورة صحيحة. لذلك يمكن أن تكون النتائج سلبية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن البطيخ الأحمر، يحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن. لذلك يمكن للأشخاص الأصحاء تناوله، ولكن على الأقل قبل الخلود إلى النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، لكي يكون للجسم الوقت الكافي لإخراج السوائل الزائدة.