في مشهد دراماتيكي... الصخور تحتفظ بلحظة ابتلاع "إكثيوصور" لسحلية قبل 240 مليون عام... صور

احتفظت الصخور المتحجرة بمشهد سحري للحظة ابتلاع حيوان من عصور ما قبل التاريخ لسحلية ضخمة قبل نحو 240 مليون عام.

ويتوقع العلماء أن حيوان "الإكثيوصور" الذي يبلغ طوله حوالي 15 قدمًا والذي عاش قبل 240 مليون عام قد مات مباشرة بعد ابتلاعه زاحفا ضخما بطول 12 قدما نتيجة عسر الهضم الذي أصابه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد فريق العلماء في جامعة كاليفورنيا أن السبب الدقيق للوفاة غير معروف إلى هذه اللحظة، لكن التحليل يكشف أن المفترس مات بعد وقت قصير من وجبته الهائلة.

Scientists have tracked down the oldest known lizard, a tiny creature that lived 240 million years ago when Earth had a single continent and dinosaurs were brand new. #science #discovery #fossils pic.twitter.com/qP8zNgcfXT — George M Davison (@gmd_innovate) May 31, 2018

كان لهذا "الإكثيوصور" الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، فك قوي جدا بما يكفي لتمزيق السحلية البحرية الصغيرة إلى أشلاء قبل أكلها.

Tuatara: Reptiles that lived 240 million years ago https://t.co/Zbp6m885mc pic.twitter.com/l8dboSuc0X — Nuri Nur Fadillah (@Nurinurfadil) March 10, 2018

وتعتبر هذه الأحفورة هي الأكبر من نوعها في العالم والتي تحتوي بداخلها على مخلوق يبتلع مخلوقا آخر، وفقًا للفريق المسؤول عن الاكتشاف، الذي قال إن الأمر استغرق عدة سنوات قبل أن يتم هذا الاكتشاف.

واكتشف المخلوق المتحجر في منطقة بجنوب غرب الصين في عام 2010 مع سحلية من نوع "ثالاتوصور" في معدته.