ثلاث طرق سهلة لرفع ضغط الدم دون تناول دواء

أخبر الطبيب والمقدم التلفزيوني، سيرغي أغابكين، عن كيفية رفع ضغط الدم دون تناول الأدوية.

ووفقا له، أولا وقبل كل شيء، يحتاج مرضى انخفاض ضغط الدم إلى زيادة الشرب اليومي من الماء.

قال على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "احسب كمية المياه التي تشربها يوميًا خلال النهار وزدها مرة ونصف".

كما نصح أغابكين بإضافة كمية صغيرة من الأطعمة المالحة وكوب أو كوبين من القهوة إلى النظام الغذائي.

وأوضح الطبيب أن "الملح يحتفظ بالسوائل ويزيد من ضغط الدم، كما أن الكافيين سيؤثر على الأوعية الدموية".

وأشار الاختصاصي إلى أن الطريقة الثالثة البسيطة لزيادة الضغط هي البدء في ممارسة الرياضة باستخدام موسع الرسغ العادي. وخلص إلى أنه حتى خمس دقائق من التمارين اليومية مع هذا الجهاز يمكن أن تجعل تدفق الدم طبيعيا وتحسن الصحة العامة.