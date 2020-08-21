تسريبات تكشف مواصفات هاتف "غوغل بيكسل 5"

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن التسريبات الجديدة تظهر أن هاتف "بيكسل 5" سيكون بكاميرا خلفية مزدوجة وقارئ بصمة أصابع.

وأظهرت التسريبات أن الهاتف سيكون مدعوما بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وستكون الكاميرا الأمامية موجودة في ثقب بالجزء العلوي الأيسر لهاتف "بيكسل 5".

وتعتبر تلك التسريبات بمثابة صدمة لعدد كبير من مترقبي الهاتف، لأنها تعتبر نفس شكل ومواصفات هاتف "بيكسل 4 أيه".

كما سيأتي الهاتف "بيكسل 5" بشاشة لمسية بقياس يتراوح ما بين 5.7 أو 5.8 بوصة.

كما أشارت تسريبات أخرى حديثة إلى أن هاتف "بيكسل 5" سيحتوي على معالج من نوع "سنابدراغون 765" الفائق السرعة.