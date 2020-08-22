خبير يحذر من مخاطر سماعات الأذن اللاسلكية

أعلن الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية "بليخانوف"، ألكسندر تيموفييف أنه يتمثل الخطر الصحي الرئيسي الذي تشكله سماعات البلوتوث في أنها تصدر موجات كهرومغناطيسية في المنطقة المجاورة مباشرة للدماغ. أولاً وقبل كل شيء، يتعلق هذا "بالنسخ المقلدة" من سماعات الأذن عالية الجودة.

وقال لوكالة "برايم" "إذا افترضنا أن الموجات الراديوية لها أساس كهرومغناطيسي لعملها، فمن المؤكد أن هناك ضررًا. ففي البشر، يكون لنشاط الجهاز العصبي أيضًا تيارات كهرومغناطيسية، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من التذبذبات المغناطيسية للطبيعة فقط".

حتى في القرن الماضي، توصل العلماء إلى أن هناك تأثيرًا للترددات الكهرومغناطيسية على الغذاء والمواد العضوية. يشير العلماء في أربعين دولة إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية يمكن أن تسبب سرطان الدماغ. السبب هو أن البلوتوث هو مصدر مجال كهرومغناطيسي خطير، والذي في خصائصه يمكن مقارنتها بإشعاع الميكروويف.

وأشار الخبير إلى أن مثل هذا الإشعاع المجاور للدماغ مباشرة ضار.