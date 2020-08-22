طبيب قلبية يحدد العلاقة بين النوم والإصابة بالخرف

لايحتاج كبار السن الى النوم أكثر أو أقل من عدد الساعات التي يحددها لهم الأطباء، فإن لم يحصلوا على قسط كاف من النوم فإن القلب معرض للمعاناة، وإن زادت ساعات النوم فهم معرضون للإصابة بالخرف بنسبة مرتفعة.

تحدث طبيب القلب الروسي، فلاديمير خورشيف، لـ"سبوتنيك" عن العلاقة بين النوم والإصابة بالخرف بالإضافة لعدد ساعات النوم النظامية.

قائلا "ثماني ساعات هي العدد الأمثل لساعات النوم للشخص العادي، من المعتقد أنه خلال هذا الوقت يتم استعادة الجسم بالكامل، وإذا تم تعويض قلة النوم عند الشباب بسهولة، فإن كبار السن يحتاجون بالتأكيد إلى النوم بقدر ما ينبغي، وهذا أمر حيوي".

مضيفا " الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة ويقتربون من سن الـ60 يحتاجون لنمط معين من النوم، ويجب أن يناموا يوميا وبشكل دائم 8 ساعات على الأقل، وفي حال كانت عدد ساعات نومهم أقل فإنهم معرضون لعدد من المشاكل، حيث لن يكون الجسم قادر على إعادة عمل جميع الأعضاء بشكل جيد، وسيعاني الدماغ والقلب والكبد والمعدة من ذلك".

كما وتحدث الطبيب عن خطورة النوم المفرط، واصفا إياها بانها لاتقل خطورة عن عدم الحصول على قسط كاف منه، وبأنها ترفع من نسبة الإصابة بالخرف.

قائلا "الكثير من كبار السن يقولون بانهم سئموا من الحياة ويريدون النوم أكثر، والحقيقة بان النوم لفترات طويلة عند كبار السن يعتبر أمرا ضارا، وأظهرت دراسات بان النوم لأكثر من 9 ساعات أو 10 او 11، يزيد من خطر الإصابة بتلف الدماغالناتج عن تصلب الشرايين أو اعتلال الدماغ، مما يؤدي الى ضعف إدراكي للدماغ، الأمر الذي قد يؤدي بالنهاية الى خرف الشيخوخة.فالنوم المفرض أيضا غير مرغوب به".