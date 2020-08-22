رائد فضاء روسي يصور 5 أجسام غامضة في الفضاء.. فيديو

صور رائد فضاء روسي 5 أجسام غامضة في الفضاء، وتم تسليم جميع المواد إلى تسنيماش ومعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لتحليلها.

التقط رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، الذي يعمل على متن محطة الفضاء الدولية، خمسة أجسام طائرة مجهولة الهوية فوق القارة القطبية الجنوبية على شريط فيديو. تم نشر اللقطات على حسابه على تويتر.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

وكتب رائد الفضاء: "ذروة الشفق القطبي فوق القارة القطبية الجنوبية تقع في خط طول أستراليا، أي أثناء الرحلة بينهما. لكن في الفيديو سترى شيئًا مختلفًا، ليس فقط الإشعاع نفسه ... ".

تُظهر اللقطات بوضوح كيف تظهر خمسة أجسام غير معروفة فجأة في الشفق القطبي الساطع، التي تطير في مسار موازٍ.

تم تسليم جميع المواد إلى تسنيماش ومعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لتحليلها.