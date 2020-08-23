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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    11 سببا غير شائع وراء الزيادة السريعة في الوزن

    © Photo / Pixabay/ maxmann
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    يعاني معظم الناس من تقلبات في أوزانهم، وإنه لأمر شائع أن يزيد الوزن مع مرور الوقت، ومع ذلك فإذا زاد وزن الشخص في وقت قصير جدا دون وجود سبب واضح ، فقد يكون ذلك علامة على وجود عامل صحي أساسي.

    وعندما لا تكون زيادة الوزن مرتبطة بسبب صحي، فإن الأسباب الشائعة هي، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي":

    الكبد
    © Depositphotos / Ryanking999
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    - الإفراط في تناول الطعام

    - الدورة الشهرية عند النساء

    - انقطاع الطمث

    - تباطؤ الأيض يمع تقدم العمر

    - قلة النشاط البدني

    - احتباس الماء بسبب الجفاف أو الملح الزائد

    - الإجهاد أو الاكتئاب أو القلق

    - قلة النوم

    وفيما يلي 11 سببا محتملا وراء اكتساب الوزن السريع والحلول لتفاديها:

    1) الدواء

    يمكن أن يؤدي التمثيل الغذائي للشخص أو تناول بعض الأدوية إلى زيادة الوزن بسرعة.

    ويمكن أن تتسبب بعض الأدوية في زيادة الوزن بسرعة عند الأشخاص ويكتسبون أرطالا في الشهر كأثر جانبي.

    وتشمل الأدوية التي قد تجعل الأشخاص يكتسبون الوزن بسرعة بعض الأدوية التي تعالج:

    -النوبات

    -السكري

    - ضغط الدم المرتفع

    - الاكتئاب والاضطرابات النفسية

    ومن الضروري عدم التوقف عن تناول الدواء دون مناقشة الأمر مع الطبيب أولا.

    2) الأرق

    أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن تؤثر التغيرات في دورات النوم على أنماط الأكل والمزاج، مما يتسبب في إفراط الناس في تناول الطعام.

    وعثر مؤلفو دراسة 2013 أن الأشخاص المحرومين من النوم يأكلون كمية من الكربوهيدرات أكثر مما هو ضروري لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

    كما لوحظ في نفس الدراسة أن المشاركون فيها تناولوا سعرات حرارية أكثر بشكل عام خاصة بعد وجبة العشاء.

    3) الإقلاع عن التدخين

    يزداد وزن بعض الأشخاص في البداية عندما يتوقفون عن تدخين منتجات التبغ، ويعتقد الخبراء أن هذا يحدث لأن مادة "النيكوتين" تثبط الشهية ولأن أعراض الانسحاب قد تشمل الإجهاد، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

    وأظهرت الأبحاث أن كيلوغرام واحد هو متوسط ​​زيادة الوزن في الشهر الأول بعد الإقلاع عن تدخين السجائر.

    وتتفاوت التغيرات في الوزن نتيجة الإقلاع عن التدخين من شخص إلى آخر، ووجد البحث نفسه أن 16% من الأشخاص فقدوا الوزن في السنة الأولى من عدم التدخين، بينما زاد 13% عن 10 كيلوغرام.

    4) متلازمة تكيس المبايض

    قد يجد الأشخاص المصابون بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أنهم يكتسبون وزنا بسهولة حول منطقة الخصر.

    وتتسبب متلازمة تكيس المبايض في إنتاج المبايض لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الهرمونات الجنسية الذكرية.

    وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، فإن الطبيب يمكن أن يوصي المريض بإجراء تغييرات في نمط حياته، مثل ممارسة الرياضة بشكل أكبر وتناول نظام غذائي صحي، مما قد يقلل الأعراض، كما يمكن أن تساعد الأدوية الهرمونية في السيطرة على المتلازمة.

    5) فشل القلب

    زيادة الوزن السريعة أو التورم في مناطق معينة من الجسم يمكن أن يكون بسبب احتباس السوائل وقد يكون علامة على فشل القلب.

    ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن زيادة الوزن التي تزيد عن 2 إلى 3 أرطالخلال 24 ساعة أو 5 أرطال في الأسبوع يمكن أن تكون علامة على فشل القلب.

    ومع ذلك فمن الضروري ملاحظة أن وزن الشخص عادة ما يتقلب بمقدار بضعة أرطال على مدار اليوم، وإذا عاد وزنهم إلى طبيعته ولم يكن لديهم أعراض إضافية، فقد تكون الزيادة المؤقتة بسبب الانتفاخ الطبيعي واحتباس السوائل.

    وإذا كان الدم يتدفق ببطء من وإلى القلب، فإنه يؤثر على وظيفة الأعضاء الرئيسية الأخرى في الجسم، ونتيجة لذلك، تتجمع السوائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والتورم.

    6) مشاكل في الكلى

    قد تكون الزيادة المفاجئة في الوزن أو التورم في الجسم من أعراض أمراض الكلى، مثل الفشل الكلوي أو المتلازمة الكلوية وهو تلف الكلى.

    إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح، فقد يحتفظ الجسم بالسوائل، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ولا تستطيع الكلى التالفة إزالة الفضلات والسوائل من الجسم بشكل صحيح، لذلك تتراكم هذه السوائل في الأنسجة.

    وعادة ما يؤثر التورم الناتج عن مشاكل الكلى على الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

    7) تليف الكبد

    قد يصاب الشخص المصاب بتليف الكبد بتورم في الكاحل.

    وإذا كان الناس يعانون من زيادة سريعة في الوزن وبدا البطن متضخما، فقد يشير ذلك إلى تليف الكبد.

    إن "تشمّع الكبد" هو حالة يحل فيها النسيج الندبي محل الأنسجة السليمة في الكبد، ويمكن أن يتسبب في تراكم السوائل في تجويف البطن، ويسمى هذا التراكم غير الطبيعي للسوائل بالاستسقاء.

    8) اضطراب الغدة الدرقية

    يمكن لاضطراب الغدة الدرقية المعروف باسم قصور الغدة الدرقية أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزنن كما يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى احتفاظ الجسم بالسوائل بسبب تأثيرات قصور الغدة الدرقية على الكلى.

    9) متلازمة كوشينغ

    امرأة تقف على ميزان
    © Fotolia / Andrey Popov
    مطعم صيني يجبر زبائنه على وزن أنفسهم قبل الدخول
    تحدث متلازمة كوشينغ عندما ينتج الجسم الكثير من "الكورتيزول" على مدى فترة طويلة، والكورتيزول هو هرمون يمكّن الجسم من الاستجابة للتوتر.

    من النادر أن يصاب الشخص بمتلازمة كوشينغ بدون محفز خارجي، تعد متلازمة كوشينغ من الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لتناول "الغلوكوكورتيكويد"، وهي أدوية يمكنها علاج حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والربو والذئبة الحمامية الجهازية.

    10) ضخامة النهايات

    ضخامة النهايات هي حالة هرمونية تحدث عندما تنتج الغدة النخامية الكثير من هرمون النمو، ويظهر بشكل شائع في منتصف مرحلة البلوغ.

    ويتمثل العرض الرئيسي لضخنامة النهايات في تضخم القدمين واليدين، إذ قد يلاحظ الناس أن أحذيتهم أو خواتمهم لم تعد مناسبة، كما قد تتضخم الشفاه واللسان والأنف لنفس السبب أيضا.

    11) سرطان المبيض

    يمكن أن يكون الانتفاخ وألم الحوض غير المبرر علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

    وقد تكون زيادة الوزن والانتفاخ المفاجئ أو غير المبرر علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

    وفي النهاية، يجب على أي شخص يعاني من زيادة الوزن بشكل سريع وغير مبرر مراجعة الطبيب لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاجية.

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    الكلمات الدلالية:
    زيادة الوزن, طب, صحة
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