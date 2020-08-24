"أبل": لن نجعل تطبيق "ووردبريس" مدفوع الأجر

قالت شركة "أبل" الأمريكية إنها لن تجبر شركة "مولنويغ" المقدمة لخدمة النشر الإلكتروني "ووردبريس" على أن تكون الخدمة مدفوعة الأجر عبر منصاتها المختلفة.

وكانت مخاوف عديدة قد اندلعت، بعدما قررت "أبل" سحب كلمة "مجاني" من تطبيق "ووردبريس"، ما يوحي بأن التطبيق سيكون بمقابل أجر.

ولكن "أبل" أصدرت بيانا، نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، قالت فيه إنه ليس هناك داع من القلق بشأن أن يكون "ووردبريس" مدفوع الأجر.

I am very grateful that folks at Apple re-reviewed @WordPressiOS and have let us know we do not need to implement in-app purchases to be able to continue to update the app. Bad news travels faster than good, usually, so please consider sharing that they reversed course. — Matt Mullenweg (@photomatt) August 23, 2020

​وتابعت بقوله "التطبيق مجاني وقائم بذاته، ولكن يمكنه إضافة خيارات الدفع إذا أراد هو ذلك الأمر".

وأكملت الشركة الأمريكية قائلة "نعتذر عن أي ارتباك تسببنا فيه بذلك الإجراء".

وكانت تقارير عديدة قد لفتت إلى أن "أبل" كانت تضغط على "ووردبريس" كي يضيف خدمات مدفوعة الأجر، وجمدت تحديثات التطبيق عبر منصات "أبل" المختلفة.

ولكن، وفق لمصادر مختلفة، دخلت أبل وشركة مولنويغ في مفاوضات متعددة حول هذا الأمر، والتي وصلت إلى حد عرض "أبل" الاستحواذ على خدمة "ووردبريس"، لكن في النهاية اتفقت الشركتان على إبقاء الأمور على ما عليها.