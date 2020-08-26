تقنية جديدة تسرع من فتح المواقع الإلكترونية على "غوغل كروم"

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "كروم" سيصبح بعد تفعيل تلك التقنية بصورة أسرع بنسبة تصل إلى 10% تقريبا.

ويقدم " غوغل كروم " تلك الميزة التنظيمية، التي يمكنها تجميع علامات التبويب بصورة أكثر سرعة وتنظيما.

ويمكن لمستخدمي "غوغل كروم" بتلك الأداة تجميع علامات التبويب في نوافذ سطح المكتب الخاصة بهم، في مجموعات قابلة للتخصيص، يمكن تسميتها بالأسماء والألوان، بحيث يمكنه سحبها وإفلاتها بسهولة شديدة.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر نسخة "كروم" على أجهزة "كروم بوك" بصورة تجريبية، على أن يتم توفيرها لباقي أنظمة التشغيل.