"سامسونغ" تستعد لمفاجأة "قابلة للطي" بعد 5 أيام

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تستعد لمفاجأة "قابلة للطي" بعد 5 أيام، تحديدا في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وستعلن الشركة الكورية الجنوبية، وفق ما تم نشره في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، في مؤتمرها الافتراضي المرتقب، عن النسخة الأحدث لهاتفها القابل للطي "غلاكسي زد فولد 2".

ولجأت سامسونغ إلى المؤتمر الافتراضي، بعدما تخلت عن المشاركة في المؤتمرات العالمية مثل معرض IFA التجالي العالمي في العاصمة الألمانية برلين.

وتشير التسريبات إلى أن الشركة الكورية الجنوبية أدخلت تعديلات عديدة في "غلاكسي زد فولد 2" مثل توفير شاشة خارجية أكبر.

وتمت إعادة تصميم المفصلات، وتزويده بمعالج أسرع من نوع "سنابدراغون 865 بلس".

كما سيدعم الهاتف إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد.

لم تقدم سامسونغ أي إشارات حول سعر هاتف "غلاكسي زد فولد 2"، ولكن تقارير تشير إلى أنه ما يقرب من 2000 دولار أمريكي.