الأغرب من نوعه... صيادون يكتشفون مخلوقا غريبا في البحر المتوسط... صور

اكتشف صيادون تجاريون أثناء عملهم، سمكة قرش تعتبر الأغرب من نوعها في العالم بسبب بعض التشوهات التي أصابتها نتيجة ملوثات كيميائية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطالنية اكتشف الصيادون على سواحل جزيرة سردينيا (وهي إقليم ذاتي الحكم تابع لإيطاليا) سمكة قرش غريبة ليس لديها جلد أو أسنان.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه السمكة تعتبر الأغرب من نوعها في العالم بسبب شكلها الغريب، حيث لوحظ عدم وجود لون للجلد وعدم وجود أسنان لها، برغم من أنها حيوان مفترس.

وتم سحب سمكة القرش من أعماق البحر المتوسط بالقرب من سواحل جزيرة سردينيا، وبدت السمكة بصحة جيدة مع وجود تشوهات غريبة في جسدها.

وبالرغم من التشوهات الكثيرة التي تظهر على السمكة، إلا أنها لم تفقد قدرتها الافتراسية الشرسة، حيث وجد المخلوق طرقا للتكيف، مثل ابتلاع الفريسة كاملة دون الحاجة لأسنان.

ويقترح فريق من العلماء أن صنف سمكة القرش هذه فقدت جلدها بعد تعرضها لمواقع ملوثة بمواد كيميائية ضارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الحموضة في المياه بسبب تغير المناخ.

واكتشف فريق من جامعة كالياري بإيطاليا سمك القرش (الخالي من الجلد)، كما أطلق عليه، حيث أكد العلماء أنه يعتبر الأول من نوعه في العالم، وسجلوها كاكتشاف جديد.

وحصل الفريق على سمكة القرش التي تم اصطيادها من البحارة على عمق حوالي 1640 قدمًا تحت السطح البحر، وتم تسجيل مشاهدتها لأول مرة عام 2019، ونشر مقال عنها في مجلة "IFL Science"، العلمية.

وأشار العلماء إلى أن هذا المخلوق الغريب قد غير من طبيعته لتجنب الوقوع كفريسة في الأعماق وليحمي نفسه من البيئة القاسية التي يعيش فيها.