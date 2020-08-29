أمراض تسبب السرطان

عدد الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف الأمراض التي من المرجح أن تسبب السرطان.

وقال الطبيب على الهواء في برنامج "عن الأكثر أهمية": "السرطان يجب أن يتم اكتشافه في الطريق - ليس عندما يكون في مرحلة مبكرة، ولكن للعمل على عوامل الخطر، على تلك الأمراض التي تؤدي إليه".

على وجه الخصوص، وفقا له، تشمل هذه التشخيصات التهاب الكبد الفيروسي، فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، التهاب المعدة أو القرحة، مرض التهاب الأمعاء، مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشار مياسنيكوف إلى أن هناك تطعيمات ضد التهاب الكبد B و HPV ويجب إعطاؤها لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم.