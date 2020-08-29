العلماء يريدون استخدام الصواريخ لدراسة الكائنات الحية الدقيقة في الغلاف الجوي

أعلن العالم الروسي فياتشيسلاف إلين، أن العلماء الروس يخططون لاستخدام صواريخ السبر لدراسة الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تعيش في طبقة الستراتوسفير من الأرض.

وقال العالم لوكالة "سبوتنيك": "يعد التلوث (التلوث بالكائنات الدقيقة) من جزيئات الغبار في الستراتوسفير قضية ملحة للغاية، ويجب دراستها ومراقبتها بطرق مختلفة. نحاول الآن التفكير في مشروع لدراسة طبقة الستراتوسفير وطبقات الغلاف الجوي حتى 300 كيلومتر لمعرفة ما يحدث هناك باستخدام صواريخ سبر. يتعلق الأمر بأخذ عينات من ارتفاعات مختلفة".

ووفقًا له، فإن دراسات جزيئات الغبار على ارتفاعات مختلفة مثيرة للغاية من وجهة نظر ضمان سلامة أطقم المحطة الفضائية والكوكب من إدخال الكائنات الحية الدقيقة الخطرة من الفضاء، سواء الأرضية التي يمكن أن تتحور في الغلاف الجوي، وإذا أمكن، إدخال مثل هذه الكائنات الحية الدقيقة من الكواكب الأخرى.

وأشار العالم إلى أنه حتى الآن لا ينبغي لأحد أن يخشى بشدة من مثل هذا التهديد، لأن عينات البكتيريا والفطريات المأخوذة من سطح محطة الفضاء الدولية أظهرت أنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا. ومع ذلك، لاحظ العالم أن كل شيء يمكن أن يتغير خلال الرحلات الطويلة بين الكواكب.

في وقت سابق، تم نشر نتائج تجربة استمرت ثلاث سنوات أجراها علماء يابانيون على متن محطة الفضاء الدولية. لقد أظهروا أن مستعمرات بكتيريا deinococcus يمكن أن تعيش في ظروف فضائية قاسية خلال رحلة لعدة سنوات.

وأضاف إيلين: "هذه تجربة ممتعة للغاية. ولدينا تجربة مماثلة "اختبار" يتم إجراؤه على محطة الفضاء الدولية. لمدة عامين، وضعنا بكتيريا مكونة للأبواغ، وفطريات دقيقة في الفضاء المفتوح. لقد نجوا جميعًا. التجربة أكثر إثارة للاهتمام من تجربة اليابانيين. لكن لديهم أيضًا تجربة مثيرة للاهتمام".