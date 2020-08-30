طبيبة تتحدث عن فوائد اللحية والشارب

أعلنت أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية الروسية ناتاليا كوزلوفا أن اللحية تحتوي على عدد من الخصائص المفيدة للبشرة ويمكنها حتى منع تطور السرطان. في رأيها، يساعد شعر الوجه في الحفاظ على الزيوت الطبيعية في البشرة، مما يوفر لها ترطيبًا جيدًا.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "حجج وحقائق" الروسية: "اللحية وشعر الوجه يحمي الجلد بشكل موثوق من التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة ممتازة للحماية من الأورام".

وأضافت أن حاملي اللحية والشارب أقل عرضة للإصابة بردود الفعل التحسسية، لأن الشعر يعمل كمرشح طبيعي لمختلف المهيجات التي تدخل الأنف من البيئة الخارجية. من بينها حبوب اللقاح والغبار المنزلي.

وأشارت كوزلوفا إلى أنه في الطقس البارد، تدفئ اللحية الخصبة صاحبها وتمنع انخفاض درجة حرارة الجلد.

وقالت "شعر الوجه ينقي الهواء مما يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة".

تذكر الطبيبة أنه للحفاظ على الخصائص المفيدة لشعر الوجه، يوصي الخبراء برعاية اللحية بشكل صحيح وغسلها وقصها بانتظام.