كويكب بحجم مبنى شاهق يحلق بالقرب من الأرض في 1 سبتمبر

أفادت وكالة ناسا بأن كويكبا بحجم مبنى شاهق سيحلق بالقرب من الأرض في الأول من سبتمبر/أيلول، ويتراوح طول الكويكب بين 22 إلى 50 مترًا ، وسرعة طيرانه تبلغ 8.16 كيلومترًا في الثانية.

وذكرت ناسا أنه سيمر الكويكب 2011 ES4 الذي يحتمل أن يكون خطيرًا بالقرب من الأرض في 1 سبتمبر/ أيلول، على مسافة أقل بثلاث مرات من القمر.

ويعتقد العلماء أن الحد الأدنى للمسافة التي يمر بها الكويكب إلى الأرض هو 120 ألف كيلومتر. للمقارنة: يقع القمر على مسافة 384.4 ألف كيلومتر بالنسبة لكوكبنا.

سيتم التقارب الساعة 19.12 بتوقيت موسكو. وبحسب الوكالة، فإن سرعة الكويكب 8.16 كيلومتر في الثانية.

لم ير العلماء 2011 ES4 منذ اكتشافه في مارس/آذار 2011.