العلماء يحددون درجة الحرارة على الأرض خلال العصر الجليدي

كان متوسط درجة الحرارة على الأرض خلال العصر الجليدي الأخير حوالي تسع درجات، تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل مجموعة دولية من علماء المناخ القديم، الذين نُشرت دراستهم في مجلة Nature.

درس الخبراء عينات من الجليد القديم والرواسب على جدران الكهوف أثناء التجلد.

اتضح أنه بحلول وقت ظهور العصر الجليدي الأخير، والذي بدأ قبل حوالي 2.6 مليون سنة، انخفضت درجة الحرارة على سطح الأرض بمعدل 6.1 درجة. في الوقت نفسه، في مناطق خطوط العرض المعتدلة، انخفض هذا المؤشر بمقدار ثلاث إلى خمس درجات، بينما انخفض في المناطق القطبية بمقدار 14 درجة.

في سياق الاحتباس الحراري الحالي، هذا يعني أنه إذا أصبح في الغلاف الجوي ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون، فإن درجة الحرارة على الكوكب سترتفع بمقدار 3.4 درجة، حسب أحد المؤلفين.

العلماء واثقون من أن نتائج الدراسة ستحسن فهم تغير المناخ على الأرض وستساعد في تطوير أفضل الطرق لمكافحة الاحتباس الحراري.