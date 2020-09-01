تسجيل
11:10 GMT02 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قياس الضغط

    دراسة تكشف حقيقة وجود علاقة "سرية" بين أدوية ضغط الدم والإصابة بالسرطان

    CC0
    علوم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103779/09/1037790947_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_cf9dfb814789989a6ae1bed2674ba6e9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202009011046416990-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86/

    لم يتوصل العلماء منذ فترة طويلة إلى أي دليل حول ما إذا كانت أدوية وعقاقير خفض ضغط الدم، يمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

    لكن يبدو أن الأمر اختلف، بعد ظهور هذه الدراسة إلى النور، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، حيث بات أكيدا علميا بصورة كبيرة.

    وقالت مؤلفة الدراسة إيما كوبلاند، عالمة الأوبئة في جامعة أكسفورد: "يجب أن تطمئن نتائجنا الجمهور بشأن سلامة الأدوية الخافضة للضغط فيما يتعلق بالسرطان، وهو أمر ذو أهمية قصوى نظرًا لفائدتها المثبتة في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

    قياس ضغط الدم
    © Photo / Pixabay//rawpixel / 3254
    5 خطوات بسيطة… كيف تعالج ضغط الدم المنخفض دون أدوية

    وتمت مناقشة الارتباط المحتمل بين أدوية ضغط الدم والسرطان لأكثر من 40 عامًا.

    وكان الدليل على زيادة أو انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، باستخدام الأدوية الخافضة للضغط غير متسق ومتضارب.

    كانت هذه أكبر دراسة عن نتائج السرطان في المشاركين في التجارب العشوائية التي تبحث في الأدوية الخافضة للضغط - حوالي 260 ألف شخص في 31 تجربة.

    طُلب من الباحثين في جميع التجارب معلومات عن المشاركين الذين أصيبوا بالسرطان. لم يتم نشر الكثير من هذه المعلومات من قبل، مما يجعل التحليل الحالي الأكثر تفصيلاً حتى الآن.

    وتم فحص خمس فئات من الأدوية الخافضة للضغط بشكل منفصل، مثل: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، وحاصرات بيتا، وحاصرات قنوات الكالسيوم، ومدرات البول.

    وقدر الباحثون تأثير كل فئة من الأدوية على خطر الإصابة بأي نوع من السرطان، والموت بسبب السرطان، والإصابة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة والبروستاتا والجلد.

    وقاموا أيضًا بفحص ما إذا كانت هناك أي اختلافات وفقًا للعمر والجنس وحجم الجسم وحالة التدخين، والاستخدام السابق للأدوية الخافضة للضغط قبل المشاركة في التجربة.

    خلال أربع سنوات في المتوسط ​، كان هناك حوالي 15 ألف تشخيص جديد للسرطان.

    لم يجد الباحثون أي دليل على أن استخدام أي فئة من الأدوية الخافضة للضغط يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

    وكانت هذه النتيجة متسقة بغض النظر عن العمر والجنس وحجم الجسم وحالة التدخين والاستخدام السابق للأدوية الخافضة للضغط.

    وتمت مقارنة كل فئة من فئات الأدوية مع جميع مجموعات المراقبة الأخرى، بما في ذلك العلاج الوهمي والعلاج القياسي وفئات الأدوية الأخرى.

    قياس الضغط
    CC0
    دراسة تكشف علاقة أدوية ضغط الدم الشهيرة ومخاطر الإصابة بـ"كورونا"

    ولم يكن هناك تأثير مهم على أي فئة من الأدوية الفردية على مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام. كانت نسبة الخطر لأي سرطان 0.99 (فاصل الثقة 95 بالمائة) مع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، 0.97 (95 بالمائة) مع حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، 0.98  (95 بالمائة) مع حاصرات بيتا، 1.06 (95 بالمائة) مع حاصرات قنوات الكالسيوم، و1.01 (95 بالمائة) مع مدرات البول.

    من الناحية الإحصائية، لم تكن أحجام التأثير هذه مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض، لذلك لم يكن هناك دليل على زيادة خطر الإصابة بالسرطان في أي من فئات الأدوية.

    وبالمثل، لم يكن هناك دليل على أن أي نوع من الأدوية الخافضة للضغط كان له تأثير على احتمالية الإصابة بسرطان الثدي أو القولون والمستقيم أو الرئة أو البروستاتا أو الجلد.

    إنفوجراف.. خرافات منتشرة عن ضغط الدم
    © Sputnik /
    إنفوجراف.. خرافات منتشرة عن ضغط الدم

    انظر أيضا:

    يتناوله الجميع.. الكشف عن منتج يزيد من فرص الوفاة من ارتفاع ضغط الدم
    5 خطوات بسيطة… كيف تعالج ضغط الدم المنخفض دون أدوية
    "القاتل الصامت"... 7 حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم
    ثلاث طرق سهلة لرفع ضغط الدم دون تناول دواء
    8 نصائح لتفادي مضاعفات اضطراب ضغط الدم
    الكلمات الدلالية:
    مكافحة السرطان, أخبار السرطان, علاج السرطان, مرضى السرطان, مرض السرطان, السرطان, ارتفاع ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موظف مدرسة ابتدائية يقوم بتجهيز المقاعد الدراسية قبل بدء العام الدراسي في مدينة كزون، وقد تم استخدام الفصول الدراسية سابقا لاستقبال مرضى كوفيد - 19، الفلبين 1 سبتمبر 2020
    العودة إلى المدارس في زمن كورونا
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    من هو القائد الجديد للقوات المشتركة للتحالف في اليمن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك