العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمي

ذكرت دراسة نشرت في مجلة "يرك أليرت"، أن ذوبان الأنهار الجليدية يقود الكوكب إلى أسوأ سيناريو احترار عالمي ممكن.

رفعت الصفائح الجليدية، التي تذوب بسرعة في غرينلاند وأنتاركتيكا، مستويات سطح البحر بمقدار 1.8 سم منذ التسعينيات، بحسب الدراسة.

وفقًا للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذا يتوافق مع السيناريو الأسوأ لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ووفقًا لعلماء من جامعة ليدز في المملكة المتحدة والمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية، سيرتفع مستوى البحر بمقدار 17 سم ما سيزيد من الفيضانات التي ستؤثر على موطن 16 مليون شخص بحلول نهاية القرن.

وأشار الباحثون إلى أن سرعة ذوبان الأنهار الجليدية تفوق سرعة الذوبان وفقا للحسابات المتواجدة لدينا، وقد نكون غير مستعدين للمخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر.

وتظهر الملاحظات الأخيرة للعلماء أن المحيطات ترتفع الآن بمقدار 4 ملليمترات كل عام.