طبيب يوضح الصلة بين الهواتف الذكية وأورام الدماغ لدى الأطفال

أشار الطبيب ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الإشعاع منخفض التردد للأجهزة، من الناحية النظرية، يمكن أن يؤثر على تطور الأورام الحميدة لدى الأطفال.

قال مقدم البرامج التلفزيونية، الطبيب ألكسندر مياسنيكوف، إن هناك علاقة بين استخدام الهواتف الذكية وأورام المخ.

وأشار إلى أن الإشعاع منخفض التردد للأجهزة، من الناحية النظرية ، يمكن أن يؤثر على تطور الأورام الحميدة لدى الأطفال. في الوقت نفسه، استبعد الطبيب تمامًا تطور السرطان بسبب الهواتف الذكية.

وشدد على أنه من أجل الحذر، من الأفضل عدم إعطاء الهواتف للأطفال الصغار جدًا، ونصح كبار السن باستخدام سماعات الرأس. تحدث مياسنيكوف عن ذلك على إثير قناة "روسيا 1" التلفزيونية.