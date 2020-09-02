العامل الرئيسي في تطور مرض السكري

توصل علماء من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة وجامعة ميلانو في إيطاليا أن زيادة الوزن هي العامل الأكثر أهمية في تطور مرض السكري، ويمكن لفقدان الوزن أن يمنع المرض أو حتى يقضي عليه، وفقًا لبيان صحفي نُشر على موقع EurekAlert الإلكتروني.

وحلل الباحثون بيانات 445765 شخصًا من البنك الحيوي البريطاني، كان متوسط ​​أعمارهم 57.2 عام. تم تقدير خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بناءً على 6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم. تم تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات على أساس الاستعداد الوراثي وخمس مجموعات على أساس المخاطر المرتبطة بالوزن.

تمت متابعة المتطوعين حتى بلغ متوسط ​​أعمارهم 65.2 سنة. خلال هذا الوقت، أصيب 31298 شخصًا بداء السكري من النوع 2. في الوقت نفسه، كان المشاركون في المجموعة ذات مؤشر كتلة الجسم الأعلى معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري 11 مرة أكثر من أولئك في المجموعة ذات المؤشر الأدنى. استمرت هذه النسبة بغض النظر عن مستوى الخطر الوراثي؛ لذلك ، تبين أن وزن الجسم عامل أقوى في تطور مرض السكري من الاستعداد الوراثي.

يقول العلماء إنه يمكن تجنب معظم حالات مرض السكري عن طريق الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم أقل من الحد الذي يسبب سكر الدم غير الطبيعي. للقيام بذلك، تحتاج إلى تقييم نسبة وزن الجسم والطول ومستويات السكر في الدم بانتظام. وتشير الدراسة إلى أنه من الممكن أيضًا إيقاف مرض السكري عن طريق فقدان الوزن في المراحل المبكرة قبل حدوث ضرر دائم.