دراسة: "سم النحل" يستطيع تدمير خلايا سرطان الثدي

كشف باحثون أستراليون أن سم نحل العسل يمكن أن يساعد بشكل فعال في تدمير خلايا سرطان الثدي.

ووفقا لصيحفة "سيانس أليرت" العلمية، فإن الباحثين استخدموا سم نحل العسل وإنزيم الميلتين ضد نوعين من السرطان يصعب علاجهما.

وأضاف العلماء أنهم في حاجة إلى مزيد من الاختبارات، حيث إن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا، التي تصيب النساء حول العالم.

وقام الباحثون في معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية باستخدام 312 نحلة منتجة للعسل ونحلة طنانة، للتحقق من مدى خصائصها المضادة للسرطان.

وكشفت قائدة الدراسة، سيارا دافي، أن مستخلصات نحل العسل "قوية للغاية"، مضيفة أن "وجدنا أن إنزيم الميلتين الموجود في سم النحل يمكن أن يدمر أغشية الخلايا السرطانية بالكامل في غضون 60 دقيقة".

وتابعت: "كان للميلتين في سم النحل تأثير ملحوظ آخر، ففي غضون 20 دقيقة، كان قادرًا على تقليل الرسائل الكيميائية للخلايا السرطانية الضرورية لنمو الخلايا السرطانية، وانقسام الخلايا بشكل كبير".

من جهته، قال كبير العلماء في غرب أستراليا البروفيسور بيتر كلينكين، "توضح هذه الدراسة بشكل كبير، كيف يتداخل الميلتين مع مسارات الإشارات داخل خلايا سرطان الثدي، لتقليل تكاثر الخلايا".

وعلقت سيارا: "نظرنا في كيفية تأثير سم النحل وإنزيم الميلتين على مسارات الخلايا السرطانية، وتبين أن إنزيم الميلتين يساعد على سرعة العثور وإغلاق مسارات نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها".

يذكر أن إنزيم الميليتين ينتج بشكل طبيعي في سم نحل العسل، إلا أنه يمكن أيضا إنتاجه صناعيا.