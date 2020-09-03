العلماء يعثرون على أقوى ثقب أسود

تمكن علماء الفيزياء الفلكية من تحديد مصدر أقوى موجات الجاذبية التي تم تسجيلها على الإطلاق، والتي تبين أنها ثقب أسود متوسط الكتلة - وهو جسم لم يتم تأكيد وجوده مسبقًا، وفقًا لأخصائيي Virgo، وهو جهاز كشف موجات الجاذبية الأوروبي ومقره إيطاليا.

تم تسجيل حزمة من موجات الجاذبية غير العادية في 21 مايو/ أيار 2019 وسميت باسم GW1905. لم تدم الإشارة أكثر من 0.1 ثانية، لكنها جذبت انتباه العلماء.

أظهرت الدراسات أن مصدر الإشارة كان نظامًا ثنائيًا فائق الكتلة: ثقبان أسودان كتلتهما 66 شمسًا و85 شمسًا نتيجة الاندماج شكلا ثقبًا أسود بكتلة 142 شمسًا.

يقول البيان: "الجانب الرئيسي الذي جذب انتباه علماء الفيزياء الفلكية هو أن بقايا الاندماج تنتمي إلى فئة ما يسمى بالثقوب السوداء متوسطة الكتلة... وهي تكمن في نطاق الكتلة (من 100 إلى 1000 كتلة شمسية)، حيث لم يُرصد ثقب أسود من قبل".

يُلاحظ أيضًا أن العنصر الأكثر ضخامة في النظام الثنائي يكمن في نطاق كتلة يتعارض مع نظرية التطور النجمي وبالتالي يتحدى فهمنا للمراحل النهائية من حياة النجوم الضخمة.

بالنظر إلى أنه، وفقًا للعلماء، حدث الاندماج قبل 7 مليارات سنة، فمن الممكن أننا نتحدث عن "ثقب أسود بدائي" - نوع افتراضي من الثقوب السوداء تشكل في مادة فائقة الكثافة في وقت التوسع الأولي للكون.