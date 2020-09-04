روسيا تطور أحذية "الأخف في العالم" لتدريب رواد الفضاء

طورت شركة "فارادي" الروسية أحذية هي الأخف وزنًا في العالم لتدريب رواد الفضاء على انعدام الجاذبية.

وجاء في بيان الشركة، "لقد جهزنا أحذية للتدريب في المدار. هذه أحذية خاصة خفيفة الوزن، وهي حاليًا الأخف وزنًا في العالم، وذلك لكي لا يكون هناك أي حمل إضافي (عند دخول المدار)".

وأوضحت "فارادي"، أن الحذاء تم صنعه في الأصل للألعاب الأولمبية فخلال المسابقات كل غرام وزن يعني الكثير، والآن يمكن لرواد الفضاء استخدام الأحذية عند التدريب على جهاز المشي.

ويقضي طاقم محطة الفضاء الدولية معظم وقتهم دون أحذية. ومع ذلك، عند التمرين على جهاز المشي، يحتاج أفراد الطاقم إلى أحذية ركض.

وحصلت "فارادي" على رخصة تطوير أدوات الفضاء في أبريل/ نيسان عام 2012. وفي هذه الفترة، صنعت الشركة ملابس لرواد الفضاء، وكذلك بدلات خاصة لتجربة العزل الذاتي SIRIUS (البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة).

في سياق آخر، نشر رائد الفضاء الروسي، إيفان فاغنير، الذي يعمل على متن محطة الفضاء الدولية، مقطعا مصورا عبر "تويتر" يظهر 5 أجسام مجهولة تحلق في الفضاء.