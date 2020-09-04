"عين غاضبة" في الفضاء... رصد ظاهرة لأول مرة في الكون... صور وفيديو

وتتشكل الأنظمة الشمسية (مثل نظامنا الشمسي) بشكل عام، عبر دوران جميع الكواكب المكونة له في نفس المستوى المسطح، لكن فريق علمي رصد لأول مرة نمطا مغايرا لهذا المشهد.

وتوصل فريق علمي دولي مشترك من بريطانيا وبلجيكا والتشيك وأمريكا وفرنسا، إلى أن مجموعات النجوم يمكن أن تمزق قرص الكواكب (المدارات التي تشكلها الكواكب) إلى أشلاء، تاركة وراءها حلقات منحرفة ومشوهة تخالف الحالات التي رصدت في وقت سابق.

وقام الفريق العلمي بتنفيذ دراسة استمرت أكثر من 11 عاما، رصد من خلالها نظاما نجميا ثلاثيا صغيرا (GW Orionis) على بعد 1300 سنة ضوئية مع قرص نجمي (قرص على شكل حلقة مكونة من غاز وكواكب غبار وكويكبات).

واستنتج الفريق لأول مرة أن النجوم أو الكواكب يمكن أن تمزق أقراصها فلتصبح أقراص غير متوازنة على الإطلاق، وبدلاً من ذلك، كانت غير محاذية ومتكسرة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "science" العلمية.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة أليسون يونج من جامعتي "إكستر" في إنجلترا: "إن هذا هو أول دليل مباشر على حدوث تغيرات في قرص مكون للكواكب".

Unlike the flat discs seen around many stars (like ours!), GW Orionis has a disk warped by the three stars at its center. Read more >> https://t.co/K4U9sR3jG4



📽️ : ESO/Exeter/Kraus et al., ALMA pic.twitter.com/LCvwLvG4JN — Carnegie Earth & Planets Laboratory (@CarnegiePlanets) September 3, 2020

وأضاف يونغ: "هذا يؤكد أنه من الممكن أن تتشوه وتكسر هذه الأقراص، ويزيد من احتمال أن هذه الكواكب يمكن أن تتشكل في مدارات شديدة الانحدار حول أنظمة نجمية متعددة".

A team of astronomers studied GW Orionis, a triple star system with a peculiar inner region. Unlike the flat planet-forming discs we see around many stars, GW Orionis features a warped disc, deformed by the movements of the three stars at its center https://t.co/oNuw5RoXpy pic.twitter.com/o0C1VJQgWp — Massimo (@Rainmaker1973) September 3, 2020

وبدأ الفريق بدراسة هذا النظام الشمسي منذ عام 2008 من خلال عدد من التليسكوبات في أوروبا وأمريكا، بحسب مجلة "space" المتخصصة بعلوم الفضاء.

What's going on? 🤔

Is it because of a planet or a star? 🪐✨

2 teams of astronomers observed for the first time a protoplanetary disk with misaligned rings around a triple star system, known as GW Orionis.

👇https://t.co/QFncHPofk8 pic.twitter.com/6NidFyfhb9 — ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) September 3, 2020

ونوه يونغ: "استطعنا من خلال هذه البيانات بناء نموذج حاسوبي مفصل للنظام، والذي تنبأ بأن القرص المحيطي سوف ينثني بل ويتمزق لتشكيل حلقة داخلية منفصلة".

Scientists spot a triple-star system shredding its planet-forming disk in a cosmic first https://t.co/o4bhlYMjqD pic.twitter.com/Si4Xq8t79y — SPACE.com (@SPACEdotcom) September 3, 2020

وأظهر الرسم الحاسوبي مشهدا غريبا لهذا النظام الشمسي، حيث يظهر مثل "عين غاضبة" في الفضاء الخارجي، مع وجود حلقات داخلية وحلقات خارجية والتي تشكل مدارات غير متوازنة جهلت مشهدها يشبه مشهد العين.

وقال مؤلف الدراسة وأستاذ الفيزياء الفلكية ستيفان كراوس، إن "هذه الاكتشاف هو الأول الذي يرصد كواكب في مدارات متطرفة، ليس لدينا آلية لاكتشاف هذه الكواكب التي تتحرك بداخل هذه المجموعة الشمسية".

وبدوره بين يونغ: "عندما تلقينا البيانات لأول مرة، كانت الصور مذهلة، لقد رأينا هذه الحلقات المذهلة بوضوح تام، والظلال المنتبثقة منها، والتي لا يمكن أن تتشكل إلا من خلال حلقات مائلة ومشوهة".

وقال كراوس: "عندما رصدنا المدار الأول في عام 2016، لاحظنا بعد ذلك أن هناك عدم توافق بين المدارات نفسها"، وأشار الفريق إلى أن النظام قد يكون عرضة للتمزق.