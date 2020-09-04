في غضون ساعة... سم النحل يقضي على سرطان خطير

وجد علماء من معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية أن سم نحل العسل الغربي يمكن أن يقي من سرطان الثدي عن طريق قتل الخلايا المصابة.

ووفقا للعلماء، فإن السم لا يؤثر بشكل كبير على أعضاء الجسم الصحية، كما يمنع السم تطور أورام أخرى.

وأكد العلماء أن سم النحل قادر على قتل خلايا سرطان الثدي العدوانية والتي يصعب علاجها. ووفقا لدراسة قام بها العلماء، فإن السم استطاع القضاء على جميع الخلايا السرطانية في غضون ساعة فقط.

وقام العلماء باستخراج سم النحل، وحقنوا خلايا الفئران المخبرية المصابة بالسرطان بالمكون الرئيسي للسم ويدعى الميليتين، وفق مجلة " Nature" العلمية.

وأشار العلماء إلى أن الميليتين يشكل ثقوبًا في غشاء البلازما مما يؤدي إلى موت الخلية السرطانية. بالإضافة إلى ذلك تمنع هذه المادة تكوين خلايا سرطانية جديدة.