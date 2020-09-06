شركة صينية تطلق حاسبا خارقا لعشاق الألعاب

وأوضح تقرير منشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "هونو" ستطلق حاسبها "هنتر" يوم 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشار التقرير إلى أن التسريبات تظهر أن الشركة تنوي أن تكشف النقاب أيضا عن منتجات أخرى في نفس اليوم مثل هاتفين وساعة ذكية.

ورفضت "هونور" أن تكشف المزيد من التفاصيل عن حاسبها، الذي اكتفت بالقول إنه سيمنح عشاق الألعاب تجربة استثنائية غير مسبوقة في عالم الحواسيب المحمولة.