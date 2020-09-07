"هابل" يلتقط صورة لا تصدق لانفجار "سوبرنوفا" قريب من الأرض... صورة

التقط تليسكوب "هابل" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية واحدة من أجمل صور الفضاء الغريبة جدا لموجة انفجار سوبر نوفا، قريبة من الأرض.

وبحسب ما أوردته قناة "RT" الناطقة بالإنجليزية، فقد حدث انفجار نجم قوي في كوكبة "Cygnus the Swan"، وتم تدميره على بعد نحو 2600 سنة ضوئية من الأرض.

وتُظهر الصورة جزءًا صغيرًا فقط من موجة الانفجار التي بقيت في أعقاب الحدث الفلكي المذهل، وخلال آلاف السنين منذ المستعر الأعظم، وتوسعت البقايا 60 سنة ضوئية من مركزها.

We're obsessed with this incredible image by Hubble. It shows the Cygnus Loop - a small portion of the blast wave left over from a supernova explosion around 2,600 light-years away. How is space so beautiful?! 😍



📷: W. Blair/Leo Shatz/ESA/Hubble/NASA pic.twitter.com/KTmGTSo756 — ScienceAlert (@ScienceAlert) September 7, 2020

ومن المثير للاهتمام أن البقايا تستمر في التوسع بسرعة مذهلة، تبلغ 350 كيلومترًا في الثانية، ونظرا لاختلاط شظايا النجم الناتجة عن الانفجار مع مادة بين النجوم منخفضة الكثافة، فإنها تخلق بنية رائعة تشبه الحجاب التُقطت في الصورة.

وفي عام 1991، التقط هابل صورة أخرى لموجة انفجار "سوبر نوفا"، والتقط جزءًا صغيرًا من البقايا.