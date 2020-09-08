تسريب سعر ومواصفات إصدارين جديدين من منصة ألعاب "إكس بوكس"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر والتفاصيل المسربة حول منصة ألعاب شركة "مايكروسوفت" الأمريكية الشهيرة "إكس بوكس".

وأظهرت تسريبات من مصادر داخل الشركة الأمريكية، نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح إصدارين من "إكس بوكس"، وهما "إكس بوكس سيريس إكس" و"إكس بوكس سيرس إس".

ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت منصتيها الجديدتين للألعاب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

​وستطرح الشركة الأمريكية منصة "إكس بوكس سيرس إكس" بسعر يصل إلى 499 دولار أمريكي.

وستكون تلك النسخة مدمج بها قارئ إسطوانات، بينما ستكون النسخة الأقل غير المدمجة بقارئ إسطوانات "إكس بوكس سيرس إس" بسعر 299 دولار أمريكي.

​وستتمتع المنصتين الجديدتين للألعاب بتوافقها مع الألعاب الموجودة مع الإصدارات السابقة، مع إمكانية تشغيلها ألعاب بتقنية 4كى.

كما ستكون منصتي "إكس بوكس" قادرة على تشغيل ألعاب بدقة 1080×1440 بيكسل، وستحتوي وحدة "سيرس إس" على وحدة معالجة مركزية أقل قوة من "سيرس إكس".