تسريب سعر ومواصفات إصدارين جديدين من منصة ألعاب "إكس بوكس"

وأظهرت تسريبات من مصادر داخل الشركة الأمريكية، نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح إصدارين من "إكس بوكس"، وهما "إكس بوكس سيريس إكس" و"إكس بوكس سيرس إس".
ومن المتوقع أن تطرح مايكروسوفت منصتيها الجديدتين للألعاب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
— WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020
وستطرح الشركة الأمريكية منصة "إكس بوكس سيرس إكس" بسعر يصل إلى 499 دولار أمريكي.
وستكون تلك النسخة مدمج بها قارئ إسطوانات، بينما ستكون النسخة الأقل غير المدمجة بقارئ إسطوانات "إكس بوكس سيرس إس" بسعر 299 دولار أمريكي.
Hello Xbox Series S https://t.co/hQoDBRHt7d pic.twitter.com/2MIF5I6YHO
— Brad Sams (@bdsams) September 8, 2020
وستتمتع المنصتين الجديدتين للألعاب بتوافقها مع الألعاب الموجودة مع الإصدارات السابقة، مع إمكانية تشغيلها ألعاب بتقنية 4كى.
كما ستكون منصتي "إكس بوكس" قادرة على تشغيل ألعاب بدقة 1080×1440 بيكسل، وستحتوي وحدة "سيرس إس" على وحدة معالجة مركزية أقل قوة من "سيرس إكس".
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