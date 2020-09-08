"السفر عبر الزمن"... خريطة تفاعلية للأرض تظهر مكان منزلك ومسقط رأسك قبل 500 مليون عام... صور

تسببت حركة الصفيحات القارية (الانجراف القاري) بحدوث تغيرات كبيرة في شكل كوكب الأرض منذ بداية تاريخها الذي يقدره العلماء بحوالي 4 مليارات عام تقريبا.

وتسببت هذه الحركة الدائمة والمستمرة بتغير الأماكن على الكوكب الأزرق، وانتقالها أو انزلاقها من مكان إلى آخر، وحدوث انزياح كبير في قارات الكوكب، ما جعل الأماكن تتغير باستمرار.

وبهدف تتبع حركة الأرض والتغييرات الجغرافية عليها، قام عالم الحفريات في كاليفورنيا إيان ويبستر، بتصميم موقع خاص يستطيع رصد هذه التغييرات الكبيرة على الكوكب، والتي حدثت قبل حوالي 500 مليون عام تقريبا، من خلال الرجوع إلى نماذج جيولوجية أنشأها كريستوفر ستويز، بحسب موقع "yahoo".

تُظهر الخريطة التفاعلية، المنشورة في موقع على الإنترنت، المكان الذي تجولت فيه، أو مسقط رأسك، بالضبط قبل مئات الملايين من السنين من الانجراف القاري.

ويسمح الموقع للمستخدمين "بالسفر عبر الزمن" عن طريق بعض الميزات المرفقة والإضافات، مثل وقت ظهور الفقاريات الأولى أو الطحالب الخضراء الأولى.

Interactive map of Earth shows where your home was 500 million years ago - Yahoo India News #science https://t.co/cjCG2Ny1rL pic.twitter.com/qRuWBWRJ9R — Sachin Kumar (@sac_isin) September 8, 2020

ويمكن للمستخدمين تجربة الخريطة من خلال الضغط على الرابط في الموقع الرسمي: "dinosaurpictures".

ويمكن للمستخدمين تدوير الكرة الأرضية لرؤية شكل جميع القارات، والحصول على أدلة موجزة عن الكائنات التي كانت على قيد الحياة على الأرض في ذلك الوقت (إن وجدت).

Check where your cities were 500 million/ 750 million years ago:https://t.co/ZYMkBEdydZ All your nationalism will go for a toss Here’s where Thiruvananthapuram was: pic.twitter.com/89KAB5chIO — Charmy Harikrishnan ചാമി ഹരികൃഷ്ണൻ (@charmyh) September 6, 2020

وبحسب العلماء، تعتبر حركة الصفائح التكتونية جزءا من الدورة الطبيعية لغلاف الكوكب الصخري، حيث تتجمع الصفائح التكتونية معًا في شبه قارة عظمى ثم تتفكك مرة أخرى.