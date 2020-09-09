كل ما تريد معرفته عن تحديث لعبة "ببجي موبايل" الجديد

طرحت الشركة المصممة للعبة "ببجي موبايل" الشهيرة تحديثا جديدا، يتضمن تغييرات كبيرة في اللعبة وتفاصيلها.

وأوضحت شبكة "إن دي تي في" أن التحديث بات متاحا لكل مستخدمي لعبة "ببجي موبايل" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويتضمن التحديث تغييرات كبيرة في لعبة القتال الشهيرة، ولكن أهم تلك التغييرات، هو تضمنها على الجيل الثاني من خريطة "إيرانغيل" الشهيرة.

كما ستزود لعبة "ببجي موبايل" بنماذج جديدة كليا من الأسلحة وعدد من التحسينات الكبيرة المدخلة على خريطة "ليفيك" للاعبين.

كما سيجلب هذا التحديث الجديد للعبة "ببجي" وضع "عدوى عيد الهالوين" والذى من المتوقع أن يضاف الأسبوع المقبل.

ويبلغ حجم التحديث الجديد للعبة "ببجي موبايل" نحو 1.8 غيغابايت لأجهزة أندرويد، و2.17 غيغابايت لهواتف آيفون.

وجاءت أبرز التغييرات في لعبة "ببجي موبايل" على النحو التالي:

Welcome to New Erangel! 🗺️



Enjoy the guided tour of the updated Erangel map! 🔗 https://t.co/O5Q4sryFFg pic.twitter.com/IIlRXIXdUK — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 6, 2020

​- مجموعة متنوعة من الترقيات للعبة "ببجي موبايل"، بما فى ذلك العديد من التغييرات المرئية أثناء اللعب.

- تطبيقات واجهة المستخدم الجديدة، والتي أبرزها الجيل الثاني من خريطة "إيرانغيل".

- تغييرات مرئية جديدة تماما، مثل تحديث السماء والأرض والمياه والنباتات لتكون أكثر واقعية وتفصيلا.

- تغيير هياكل عدد من المباني مثل "السجن"، و"محطة الطاقة"، و"المقلع".

New Erangel has arrived! 🤯



Be sure to hop in game ASAP and check out all the awesome new features! 👉 https://t.co/O5Q4sryFFg pic.twitter.com/kRJgQAXIbA — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 8, 2020

​- إضافة الخنادق والحواجز الخشبية والدبابات المهجورة والمنشآت،كغطاء لخلق جو أكثر إقناعًا فى ساحة المعركة، ما سيجعل التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة ممكنة.

- تحسينات متعددة في التأثيرات المرئية في لعبة "ببجي موبايل".

- أسلحة نارية جديدة وتفعيل إمكانية تحميل الرصاص يدويا، لتجربة مختلفة في اللعبة.