طريقة لجعل الوجبات الضارة مفيدة

ترى مدوّنة الطهي نوريا ديانوفا أنه يجب أن لا نحاول صنع وجبات سريعة أو حلوى غير ضارة تمامًا - فقد يؤثر ذلك بشكل سيء على طعم الطبق النهائي. ومع ذلك، من الممكن استبدال المكونات جزئيًا من أجل تقليل محتوى السعرات الحرارية في الأطعمة الشهية.

وأكدت أنه في السعي وراء فوائد الطعام، يمكن أن تفقد الأطباق مذاقها. قد يكون من الصعب إيجاد بديل مطلق للمنتجات الضارة. على سبيل المثال، إذا حاولت أن تصنع منتجًا بالكامل من دقيق الحبوب الكاملة الصحي، فلن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولن تصلح ولن تُخبز جيدًا. ولكن إذا استبدلت من ربع إلى نصف المكونات، فيمكنك الحصول على تناظرية صحية ولذيذة من الوجبات الضارة.

وقالت لوكالة "سبوتنيك": "على سبيل المثال، يمكن تقليل محتوى السعرات الحرارية في كعكة نابليون باستخدام الكريمة. بدلاً من الزبدة المخفوقة، استخدم الكريمة الحامضة أو الجبن القريش مع الجيلاتين. في الشارلوت، يمكنك استبدال نصف السكر بمعجون التمر أو الموز الطازج - سيعطي السكر والألياف والبوتاسيوم معًا. يمكنك إضافة النخالة إلى الدقيق، فلن يضيع الطعم، ولكن ستتم إضافة الفوائد".

تعتقد مدونة الطهي أن البرغر المصنوع منزليًا أو الشاورما على سبيل المثال سيكون صحيًا، ولكن ليس أقل لذة مع استبدال كامل للمكونات.

وأضافت: "يمكن استبدال الخبز الأبيض بكعك الحبوب الكاملة، ولا يضاف المايونيز بالداخل، ولكن، على سبيل المثال، صلصة الزبادي. اصنع قطعة صغيرة بنفسك أو اصنع برغر مع صدر الدجاج. يمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى الشاورما..."