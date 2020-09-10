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    خبيرة تغذية تنفي فوائد تناول دقيق الشوفان على الفطور

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    أعلنت أخصائية التغذية الروسية داريا روساكوفا أن فوائد دقيق الشوفان في وجبة الإفطار فقدت أهميتها. من الأفضل ألا تأكل هذه العصيدة أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع، أو تتخلى عنها تمامًا.

    وفقًا للخبيرة، فإن الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة دقيق الشوفان، لا تمتص المواد الضارة فقط.

    وقالت لوكالة "رادوس": "إنها تعمل مثل الإسفنج يمكنها أيضًا امتصاص العناصر الغذائية المفيدة، مثل الكالسيوم. لمنع إفراز الكالسيوم من الجسم، يوصى بتبديل وجبات الفطور. يمكنك طهي دقيق الشوفان مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي باقي وجبات الإفطار، يُنصح بطهي الحبوب الأخرى، وعجة البيض، والجبن، وكعك الجبن، والكسرولة".

    يوصى بتناول ما لا يزيد على 250 غرام من دقيق الشوفان يوميًا. وأشارت روساكوفا إلى أن جزءًا من العصيدة يحتوي على 400-500 سعرة حرارية، وهذا كثير جدا. عادة الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم بتناول الحبوب يزيد وزنهم. بالإضافة إلى ذلك، يزداد محتوى السعرات الحرارية عدة مرات عند إضافة الكريمة والزبدة والسكر إلى العصيدة.

    تعتقد خبيرة التغذية أن العصائد على الفطور ليست الخيار الأفضل، لأنها وجبة خفيفة عالية السعرات الحرارية إلى حد ما. وفي الوقت نفسه، لا تشبع جيدًا دائمًا. إذا تناول الشخص وجبة الفطور من العصيدة فقط، فإن شعورًا قويًا بالجوع يبدأ بعد ساعة ونصف إلى ساعتين. إذا كانت وجبة الإفطار تحتوي على البروتين، فإن الشعور بالشبع سيكون أطول. لذلك من الأفضل تناول بروتين في الوجبة الأولى. يمكن للنباتيين العثور على البروتين في فول الصويا أو حفنة صغيرة من المكسرات.

    تعتقد الأخصائية أن الحبوب مفيدة فقط في تغذية الأشخاص الذين يقومون بنشاط بدني كبير - الأطفال والرياضيين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تغذية, حبوب, الفطور
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