خبير يوضح الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض لعضة كلب

تحدث المتخصص الروسي بتربية وترويض الحيوانات، فلاديمير غولوبيف، عن كيفية التصرف عندما يتعرض الشخص لعضة كلب ضال أو عند هجوم كلب مالك غير مسؤول.

وقال لوكالة "سبوتنيك": "أولاً، افحص الضرر، واضبط شدة الإصابة بشكل تقريبي. أوقف النزيف: إذا تمت إصابة الشريان، ضع عاصبة فوق المنطقة المتضررة، إذا كان الوريد تحت المنظقة المتضررة. ثم ستحتاج إلى شطف الجرح بالماء الجاري النظيف، وإزالة اللعاب المتبقي والأوساخ. إذا لم يكن هناك محلول الكلورهيكسيدين في متناول اليد. أو بيروكسيد الهيدروجين، استخدم صابون الغسيل، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من القلوية، فإنه يحارب بشكل فعال مسببات الأمراض. ويمكن معالجة الجلد في المنطقة المحيطة بالعضة بالمطهرات".

بعد ذلك مباشرة، ينصح غولوبيف بالاتصال بمنشأة طبية. إذا لم يكن قد تم تطعيم الكلب المهاجم أو لم يتم توثيق وجود اللقاح، فستحتاج الضحية إلى الخضوع لدورة تطعيم ضد داء الكلب. قال غولوبيف: "لا تتجنب تحت أي ظرف من الظروف هذا الإجراء: داء الكلب مرض قاتل، يمكن الوقاية منه، لكن لا يمكن علاجه".

يجب أن تكون الخطوة التالية، هي الاتصال بالشرطة، إذا كان الهجوم قد تم من قبل كلب منزلي، من أجل معاقبة المالك لموقف غير مسؤول تجاه الحيوان، والذي ينطوي على تهديد لصحة الآخرين، أو بالسلطات المحلية للقبض على الحيوان ووضعه في الملجأ.