روسيا والصين تعتزمان بناء تلسكوب مشترك على القمر

تعتزم روسيا والصين بناء تلسكوب مشترك على القمر، لكن هذا التعاون لن يتحقق إلا بعد عام 2030.

يرى ميخائيل ساشكوف، نائب مدير معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنه يمكن للعلماء من روسيا والصين بناء تلسكوب مشترك على القمر. وأعلن عن نيته النظر في هذا الاحتمال بعد محادثة مع زملائه من جمهورية الصين الشعبية.

وقال لوكالة "سبوتنيك" :"وفقًا لمشروع التلسكوب الروسي الصيني On-orbit Assembling Space Telescope، من الضروري معرفة ما إذا كان يمكن تنفيذه على سطح القمر، وليس على شكل مركبة مدارية. لقد وافقوا على اقتراحنا".

وفقًا لساتشكوف، سيعمل العلماء في هذا الاتجاه. إذا نجحوا، فسيكون من الممكن بناء جهاز على القمر بعد عام 2030.

في وقت سابق، أعد علماء فلك من روسيا وجمهورية الصين الشعبية مفهومًا مشتركًا لمشروع أول تلسكوب فضائي كبير في العالم، يبلغ حجم المرآة 10 أمتار. الجهاز مصمم للرصد في نطاقات من الأشعة فوق البنفسجية القريبة إلى الأشعة تحت الحمراء المتوسطة. سيتمكن أيضًا من مسح الكون بأكمله في عام واحد فقط. بالإضافة إلى ذلك، يخطط العلماء لتلقي صور من الكواكب الخارجية والأجسام الفيزيائية الفلكية من التلسكوب.