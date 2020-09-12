"روسكوسموس" تحذر من اصطدام محطة الفضاء الدولية بنفايات الفضاء الأمريكية

وحسب "روسكوسموس"، قد يتم جدولة مناورة للتملص تجنبا من الاصطدام المحتمل بين محطة الفضاء الدولية والقمر الصناعي، في 14 سبتمبر/أيلول من 21:00 إلى 22:00 بتوقيت غرينتش.
14 сентября в 02:23 мск прогнозируется сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в «космический мусор».— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 12, 2020
По расчётам российских специалистов, вероятность сближения — 3.47Е-04. Таким образом, подтверждается необходимость маневра уклонения от опасного объекта pic.twitter.com/B2eFMQSlKx
وأشارت الشركة، إلى أن القمر الصناعي التجريبي للاتصالات "بريكسات-2" التابع للبحرية الأمريكية قد تم إطلاقه في مدار أرضي منخفض في عام 2019 بواسطة صاروخ حامل فالكون الثقيل لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.
في وقت سابق، قيمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" خطر اقتراب الكويكب العملاق من الأرض، الذي تحدثت عنه وكالة "ناسا".
وفي سياق آخر، ذكرت القوات الجوية الأمريكية، أنه تم العثور على المركبة الفضائية الصينية التجريبية المتعددة الاستخدام، ويعتبرها الخبراء الروس نظيرًا محتملًا للمكوك العسكري الأمريكي السري "اكس-37بي" في مدار قريب من الأرض.
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