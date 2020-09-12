عدسة عين تتحكم بالأجهزة... علماء يقلبون الموازين باختراع جديد... صور وفيديو

استلهم مجموعة علماء فكرة تنفيذ عين إلكترونية تدعم البشرية من فلم "أكس مان" الشهير، ليبتكروا نموذجا أوليا لعدسة لاصقة من شانها أن تقدم للإنسان ميزات كبيرة وخارقة في المستقبل.

واستطاع العلماء تصميم أول نموذج لعدسة سيليكونية لاصقة توضع على العين، وتمتلك القدرة على توجيه شعاعا ليزريا إلى الأشياء التي ينظر إليها الشخص الذي يرتديها.

واستخدم المهندسون والعلماء الفرنسيون مكونات جاهزة ومعدة مسبقا لتصميم نموذج أولي عملي يمكن استخدامه للتعرف على اتجاه نظر الشخص بشكل دقيق، بحسب "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تزويد العدسات اللاصقة الجديدة بجهاز ليزر (VCSEL) يطلق شعاعا عمودا يوازى تماما اتجاه النظر، ما يسهل عملية تتبع عين الشخص الذي يرتدي هذه العدسة.

وتعتبر طريقة التعرف على اتجاه النظر من الطرق الرائدة التي تعمل عليها الأبحاث العلمية بهدف التوصل إلى طرق جديدة ومبتكرة للاستعاضة عن استخدام الماوس (أو الفأرة ) أو الشاشات في عملية توجيه الحواسب أو الأجهزة الإلكترونية.

وأطلق الباحثون على الكاميرا اسم "عدسة سايكلوبس" في إشارة إلى البطل الشهير في فلم الخيال العلمي "​​إكس مان".

وقام العلماء بتجربة العدسة على عين اصطناعية تدور وتتحرك بطريقة مشابهة للعين البشرية ، وتم تشغيل شعاع من كل عين وتحديد مواقع الأشعة على الجهات المقابلة من قبل حساسات خاصة.

وكتب الباحثون في دراستهم: "سيوفر اكتشاف اتجاه شعاع الليزر إمكانية معرفة اتجاه النظر مباشرة"، الأمر الذي سيفتح بابا واسعا في عمليات التحكم المستقلية من خلال توجيه النظر فقط، والذي سيكون بمثابة اختراع يقلب الموازن في الأيام القادمة، بحسب البحث المنشور في مجلة "nature" العلمية المتخصصة.