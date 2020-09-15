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    نيزك يقترب من الأرض

    العلماء الروس يجدون آثارا للحياة خارج كوكب الأرض

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    علوم
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    أعلن الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم ، المدير العلمي لقطاع البيولوجيا الفلكية في المعهد المشترك للأبحاث النووية، أحد مؤلفي العمل العلمي أليكسي روزانوف أن العلماء الروس نشروا صوراً لكائنات مجهرية قديمة متحجرة وجدت داخل نيزك أورجي، والتي يمكن أن تكون موجودة في وقت ولادة النظام الشمسي، أي قبل تشكل الأرض.

    وقال لوكالة "سبوتنيك": "هذا ليس اكتشافًا، ولكنه تأسيس لحقيقة راسخة مفادها أن البانسبيرميا (إعادة الحياة إلى الأرض) هي ظاهرة حقيقية".

    وفقًا للعالم، من المقرر إصدار الألبوم الذي يحتوي على الصور في نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيركز على مجموعة متنوعة من الحفريات الموجودة داخل نيزك Orgei واحد سقط في فرنسا عام 1864. بدأت آثار المواد العضوية في هذا النيزك في الظهور على الفور تقريبًا بعد سقوطه، لكنهم لم يصدقوا عيونهم وأفكارهم العلمية في ذلك الوقت، ففسروها بخداع العلماء الآخرين.

    وأشار روزانوف إلى أنه "تم بالفعل العثور على الكثير في ذلك الوقت، ولكن بدافع الخوف لم يتم تفسيره حتى لا يخاف الناس".

    التقط علماء روس من معهد علم الأحافير التابع لأكاديمية العلوم الروسية والمعهد المشترك للأبحاث النووية صورًا عالية الجودة لـ "الكائنات الفضائية الدقيقة" منذ عام 2015، وباستخدام المجاهر الإلكترونية. شارك الأكاديمي الأمريكي ريتشارد هوفر العمل.

    قال روزانوف إن آثار المواد العضوية توجد في جميع الكوندريتات الكربونية - النيازك التي تشكلت من المادة الأساسية للنظام الشمسي، وربما كانت موجودة قبل ذلك. على سبيل المثال، العمر الدقيق لـ Orgei غير معروف. لا يستبعد العلماء أنه قد يكون قديمًا جدًا.

    في الوقت نفسه، لا يزال العلماء يجهلون أين وكيف نشأت الحياة، إذا كانت موجودة قبل ظهور الأرض. قال روزانوف: "السؤال" كيف نشأت الحياة؟ "هو أحد تلك الأسئلة التي من غير المرجح أن تتلقى إجابة في المستقبل القريب".

    كما أوضح ميخائيل كابرالوف، الباحث المبتدئ في مختبر البيولوجيا الإشعاعية في قسم علم الأحياء الفلكي في المعهد المشترك للبحوث النووية، لوكالة "سبوتنيك"، من بين آثار الكائنات الدقيقة، تم العثور على عوامل مغناطيسية متحجرة - كائنات دقيقة يمكن أن تنشأ فقط على جسم به مجال مغناطيسي وماء، أي على الكوكب، وليس في الداخل أو في داخل المذنبات.

    بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على حفريات مشابهة للأشكال الكروانية، على شكل قضيب وخيطية من بدائيات النوى، الأكريتارك، الطلائعيات، الحويصلات الهوائية، الأميبات المــدرعة. تشمل الاكتشافـــات الحــديثة اكتشاف آثــــار الطحـالب الأحادية الخلية في نيزك. وقال كابرالوف: "الشيء الوحيد الذي اكتشفناه لأول مرة في نيزك أورجي هو الدياتومات. هؤلاء يمثلون حقيقيات النوى. لم يتم العثور عليهم في أورجي من قبل".

    يبحث العلماء عن آثار للحياة ليس على سطح النيازك، حيث كان من الممكن بدؤها بعد سقوطها على الأرض، ولكن على تقسيم الأجسام الفضائية والنظر إلى الرقائق الداخلية. قال كابرالوف: "على الأقل، نظهر، وهذا معروف منذ أكثر من 20 عامًا، أن هناك حياة في الفضاء، على الأقل كانت موجودة".

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    الكلمات الدلالية:
    الأرض, حياة, نيزك
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