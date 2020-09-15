روسيا والولايات المتحدة تتفقان على البحث المشترك عن الحياة على كوكب الزهرة

سيبحث المسبار الروسي الأمريكي "Venera-D" عن الحياة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة على خلفية تصريح العلماء الغربيين حول اكتشاف علامة على قابلية الكوكب للسكن هناك.

وقالت باحثة رائدة في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليودميلا زاسوفا، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للأجهزة العلمية في مسبار "فينيرا-دي". لدينا مسبار يغير الارتفاع. من حيث المبدأ، يتم شمل المجهر في الأدوات الموجودة على المسبار. سيتم التركيز على هذا الاتجاه".

يُذكر أن العلماء سيظلون يفكرون في زيادة كمية المعدات من أجل زيادة فرص إثبات الحياة على هذا الكوكب.

أضافت زاسوفا: "إذا كان لدى شخص ما أفكار خارقة، فلماذا لا؟".

وقال التقرير إنه تم العثور على علامة بيولوجية على كوكب الزهرة - غاز الفوسفين – يتم إنتاجه على الأرض بشكل أساسي بواسطة الكائنات اللاهوائية (التي لا تتطلب الأكسجين).

وفقًا للعلماء، فإن الظروف على سطح كوكب الزهرة قاسية جدًا بالنسبة للكائنات الحية، ولكن على ارتفاع 53-62 كم فوق الكوكب، في الجزء العلوي من طبقة السحب، تكون الظروف مقبولة.

انجذب العلماء إلى الدراسة من خلال حقيقة أن الغيوم على كوكب الزهرة شديدة الحموضة، ولهذا السبب يجب أن يتفكك الفوسفين بسرعة. وجوده يعني أن شيئًا ما يتسبب في استمرار وجوده في الغلاف الجوي.

ويلاحظ أن الكشف عن الفوسفين، مع ذلك، ليس دليلاً على وجود الحياة الميكروبية، ولكنه يشير فقط إلى بعض العمليات الجيولوجية أو الكيميائية غير المعروفة.

ومن المقرر أن تكون أقرب بعثة روسية أمريكية إلى كوكب الزهرة تسمى "Venus-D" في 2027-2029.