طبيب الأمراض الجلدية يتحدث عن مخاطر ضوء الهاتف الذكي على البشرة

أخبر طبيب الأمراض الجلدية شيامالار جوناتيسان موقع A Current Affair أن الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف الذكية يشكل خطراً على جلد الإنسان.

ووفقا له، فإن الأشعة المنبعثة من الشاشات تخترق الجلد. وأشار إلى أن التواجد أمام الأجهزة الرقمية خمسة أيام في الأسبوع لمدة ست ساعات يعادل 25 دقيقة في شمس الظهيرة.

وقال جوناتيسان: "إن التعرض للضوء الأزرق، خاصة لفترات طويلة، يسبب فرط تصبغ طفيف يمكن أن يصبح لون البشرة البني".

كما أكد أن استخدام الهواتف الذكية على المدى الطويل محفوف بالشيخوخة المبكرة للجلد والجفاف وتشكّل البقع العمرية.

في الوقت نفسه، فإن أسهل طريقة لتقليل الحمل على الجلد، وفقًا للطبيب، هي تقليل الوقت الذي تقضيه مع الأدوات. بالإضافة إلى ذلك، أوصى طبيب الجلدية بتعتيم شاشات الجهاز واستخدام منتجات العناية بالبشرة المضادة للأكسدة التي تحتوي على فيتامينات B3 و C ، بالإضافة إلى كمية قليلة من أكسيد الحديد.