بيع مشروب "منوم" في الولايات المتحدة

تخطط شركة PepsiCo الأمريكية لبيع مشروب Driftwell ، والذي من شأنه أن يساعد أولئك الذين يعانون من الأرق بسبب الإجهاد، وفقا لCNBC.

من المتوقع أن يعرض المشروب للبيع في الربع الأول من عام 2021. يقال إن Driftwell يتكون من الماء، والحمض الأميني الطبيعي L-theanine ، مما يزيد من مقاومة الجسم للإجهاد ومخازن الطاقة، وعُشر المغنيسيوم. سيكون للشراب طعم واحد – التوت الأسود مع الخزامى.

ويلاحظ أن العمل على المشروب بدأ قبل انتشار الوباء.

تقدر شركة Euromonitor International أن مبيعات المشروبات القائمة على الماء في الولايات المتحدة في عام 2019 بلغت 2.97 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 5% على الأقل هذا العام.