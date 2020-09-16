تعاون وتنسيق روسي صيني لتطوير مضادات ضد فيروسات مختلفة

كشفت مجلة علمية روسية، اليوم الأربعاء، أن معهد البيولوجيا الكيميائية الروسي ومعهد التعاون العلمي والتقني الصيني يجريان أبحاثا مشتركة بشأن إنتاج لقاحات ضد فيروسات عدة.

وذكرت المجلة الروسية أن الغالبية العظمى من الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة حاليا تعد مصدرا أساسيا لإنتاج أدوية جديدة على أساسها، حيث تستخدم الفيروسات الأساسية للقيام بتطويرها والتي تساهم فيما بعد بتطوير بنية البروتينات الفيروسية التي تتطور وتتغير باستمرار.

وأشارت المجلة أن التنسيق الصيني الروسي يقوم على تطوير مركب "ريبونوكلياز" صناعي الذي يعد من المركبات الكيميائية المنخفضة الوزن يمكنها أن تشق الحمض النووي بشكل فعال.

وأثبتت التجارب التي أجريت على عدد من الفيروسات المحتوية على الحمض النووي الريبي فعالية هذه المركبات. وجعلتها ميزة إضافية لهذه المركبات حيث يتم الحفاظ على بنية البروتينات الفيروسية بعد موت الفيروس، مما يساهم في تطوير استجابة مناعية من قبل الجسم.

وفي هذا السياق، قال رئيس مختبر الروسي فلاديمير سيلنيكوف: "نظرا لوجود مثل هذه العناصر الهيكلية في أي فيروسات تحتوي على الحمض النووي الريبي، يمكن للمرء أن يتوقع أنه على أساس هذه المركبات من الممكن إنشاء دواء مضاد للفيروسات".

وأضاف، قائلا: "إن الشركاء الصينيين مهتمون بالإنتاج الروسي. وفي إطار التعاون من المفترض أن يتم إنشاء مختبرات مشتركة على أساس معهدنا في الصين، بالإضافة إلى مشروع مشترك لمزيد من الأبحاث، وإذا نجحت سيتم إجراء التجارب السريرية".