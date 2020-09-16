"النائم الأبدي"... كائن جديد دفن حيا قبل 125 مليون عام... صور

علق زوجان من الديناصورات ناما في جحر منذ حوالي 125 مليون عام، عندما ثار بركان قريب، مما أدى إلى تساقط الحمم البركانية في الوادي الذي عاشا فيه وحبسهما في قبر تحت الأرض.
وأطلق العلماء على هذا الكائن الجديد اسم "Changmiania liaoningensis"، والتي تعني باللغة الصينية "النائم الأبدي".
وبحسب العلماء، فإن هذه الكائنات التي اعتبرت نوعا جديدا من الديناصورات، ماتت بسبب الاختناق والسموم والالتهابات التي أصابتها، بحسب البقايا التي لاحظها الباحثون في هياكلها العظمية.
وبحسب مجلة "livescience" العلمية المتخصصة، اكتشف مزارعون محليون في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين الأحفورة القديمة.
New 'eternal sleeper' dinosaur species was entombed while still alive https://t.co/dvCgnXgmdV pic.twitter.com/bTraGAkqnf— Live Science (@LiveScience) September 14, 2020
ووجد الباحثون أن هذه الحيوانات كانت مستلقية على الأرض وأعينها مغلقة، وكأنها ماتت أثناء نومهما.
New 'eternal sleeper' #dinosaurs unearthed in #China @thePeerJ https://t.co/bVJF7Qnsq0— Phys.org (@physorg_com) September 15, 2020
وتشير العلامات على عظام الفخذين إلى أنهما حاولا الخروج من الجحر، ما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنهما كانا نائمين تحت الأرض عندما وقع الانفجار البركاني.
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