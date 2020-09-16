"النائم الأبدي"... كائن جديد دفن حيا قبل 125 مليون عام... صور

تسببت الحمم البركانية بإغلاق جحر كائنٍ عاش قبل حوالي 125 مليون عام، ما تسبب بإغلاق كهفه الصغير وموته نائما في جحره الذي قضى فيه آخر لحظاته.

علق زوجان من الديناصورات ناما في جحر منذ حوالي 125 مليون عام، عندما ثار بركان قريب، مما أدى إلى تساقط الحمم البركانية في الوادي الذي عاشا فيه وحبسهما في قبر تحت الأرض.

واكتشف مزارعون صينيون الكائنات محفوظة على وضعها الذي نامت فيه "مثواها الأخير"، حيث تم تأكيد أنها نوع جديد من الكائنات التي لم تعرف من قبل.

وأطلق العلماء على هذا الكائن الجديد اسم "Changmiania liaoningensis"، والتي تعني باللغة الصينية "النائم الأبدي".

وبحسب العلماء، فإن هذه الكائنات التي اعتبرت نوعا جديدا من الديناصورات، ماتت بسبب الاختناق والسموم والالتهابات التي أصابتها، بحسب البقايا التي لاحظها الباحثون في هياكلها العظمية.

وبحسب مجلة "livescience" العلمية المتخصصة، اكتشف مزارعون محليون في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين الأحفورة القديمة.

New 'eternal sleeper' dinosaur species was entombed while still alive https://t.co/dvCgnXgmdV pic.twitter.com/bTraGAkqnf — Live Science (@LiveScience) September 14, 2020

ووجد الباحثون أن هذه الحيوانات كانت مستلقية على الأرض وأعينها مغلقة، وكأنها ماتت أثناء نومهما.

وتشير العلامات على عظام الفخذين إلى أنهما حاولا الخروج من الجحر، ما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنهما كانا نائمين تحت الأرض عندما وقع الانفجار البركاني.