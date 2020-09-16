العثور على حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

وجد علماء الأحافير في الكهرمان خلايا جنسية تعود إلى قشريات من فئة الأصداف ذات المصراعين، حيث يقدر عمرها بحوالي 100 مليون سنة.

ويشار إلى أن الصدفيات هي فئة من القشريات ظهرت لأول مرة منذ 540 مليون سنة وما زالت موجودة إلى وقتنا الحالي. كما أن معظم الحفريات وجدت أصدافا متكلسة، وتعد الأجزاء اللينة منها، والتي يمكن أن توفر المزيد من المعلومات عنها، نادرة للغاية.

ووجد الباحثون 39 من هذه القشريات داخل قطعة من الكهرمان، حيث تضمنت المجموعة إناثا وذكورا، بالإضافة إلى حيوانات منوية محفوظة جيدا، يزيد عمرها عن 100 مليون سنة، وفق مجلة "Proceedings of the Royal Society".

وقام علماء الأحافير بتحليل الاكتشاف باستخدام التصوير المقطعي بالأشعة السينية وتمكنوا من الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد لهذه الحيوانات بدقة عالية. بالإضافة إلى حصولهم على معلومات عن الأعضاء التناسلية والخلايا الجنسية للقشريات.

وأشار العلماء إلى أن الخلايا الجنسية لهذا النوع من القشريات يمكن أن تحتل ثلث طول الجسم بالكامل.