"غوغل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بها

رفعت شركة "غوغل" عدد المشاركين في خدمة الاجتماعات الخاصة بها، المعروفة باسم "غوغل ميتس".

وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم رفع عدد المشاركين في "غوغل ميتس" لتصل إلى 49 مشاركا دفعة واحدة.

كما يظهر في تحديث خدمة اجتماعات "غوغل" ميزة "تعتيم الخلفية" لإمكانية ظهور المشاركين في الاجتماع بصورة احترافية، من دون ظهور أي تشويش في الأماكن الموجودين فيها، وتطمس البيئة المحيطة بالمستخدم بذكاء مع إبقاء المستخدم واضحا ومركزا.

وأضافت غوغل إمكانية رؤية المشاركين في الاجتماعات أنفسهم في وقت المكالمة، والتي ستظهر في الزاوية العلوية اليسرى.

وتسعى شركة غوغل من خلال تلك الخدمة لجعل ميزة "الاجتماعات الافتراضية" أشبه بصورة كبيرة بالاجتماعات الواقعية الحقيقية.