"ناسا" تعلن عن بدء دورة جديدة من النشاط الشمسي

أعلن خبراء من وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عن بدء دورة شمسية جديدة، وفقًا لموقع الوكالة على الإنترنت.

توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بناءً على نتائج الملاحظات. هكذا، منذ عام 2018، بدأ النشاط الشمسي في الانخفاض، وفي فبراير/ شباط 2019، انخفض مستوى إشعاع الموجة القصيرة كثيرًا لدرجة أن الأجهزة الأرضية توقفت عن التقاطه.

وفقًا للحسابات، كان الحد الأدنى للنشاط الشمسي في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والآن بدأ النمو.

وفقًا للبيانات الأولية للخبراء، ستكون الدورة الجديدة هادئة تمامًا، لكن لا يمكن استبعاد الانفجارات الشمسية تمامًا.

وقال فريدريك كليت، مدير مركز البيانات العالمي لمؤشر البقع الشمسية والأرصاد الشمسية الطويلة الأجل: "نحتفظ بسجل مفصل لعدد قليل من النقاط الصغيرة التي تشير إلى بداية دورة جديدة. فقط من خلال تتبع الاتجاهات العامة على مدى عدة أشهر، يمكننا تحديد نقطة التحول بين الدورتين".

يقترح الباحثون أن الحد الأقصى التالي للدورة الشمسية الجديدة يمكن أن يحدث في يوليو/تموز 2025، وبعد ذلك ستصبح الشمس هادئة بحلول عام 2030.