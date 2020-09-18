طبيب: ارتفاع درجة الحرارة إلى 37 لا يعني بالضرورة وجود مرض

أكد الطبيب الروسي أندري براديوس، أنه لا داعي للخوف في حال بلوغ حرارة جسم الإنسان 37 درجة مئوية، مؤكدا أن استشارة الطبيب تستوجب في حالة بقاء هذه الحرارة ثابتة.

وقال بروديوس في حوار مع راديو "سبوتنيك" إن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 37 درجة وما فوق لا يشير دائمًا إلى وجود مرض.

وأضاف أنه من المقبول عموما أن درجة الحرارة فوق 37 درجة تعني أن الشخص مريض، وهذا نهج مبسط إلى حد ما وليس صحيحا تماما.

وأشار الطبيب الروسي إلى أنه حتى لو كان مقياس الحرارة 37، لكنك الشخص يشعر بالراحة فلا داعي للذعر، قائلا "في حد ذاتها، درجة الحرارة هذه ليست خطيرة. رفاهية الإنسان أكثر أهمية. إذا كانت هناك أعراض تسمم، فإن الشخص يشعر بأنه ليس على ما يرام، حتى لو كانت درجة حرارته طبيعية، فمن المرجح أنه مريض. لا ينبغي أن يثير القلق مجرد الارتفاع المستمر في درجة الحرارة ووصولها إلى

37.1".

وأوضح أن درجة الحرارة هذه لا تشير بالضرورة إلى المرض" "تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية من 36.2 إلى 37.2 درجة. وتحدث أقصى درجة حرارة حوالي الساعة 20:00، الحد الأدنى - عند الساعة 03:00 عندما ننام. هذه الأرقام ذات صلة إذا كنا نتحدث عن درجة حرارة الإبط السطحي، نظرًا لأن مفهوم درجة حرارة الإنسان نسبي، فإنه يعتمد على مكان قياسها. يمكن قياس درجة الحرارة في الفم وفتحة الشرج وما إلى ذلك، وإذا كنا نتحدث عن درجة حرارة طبيعية من 36.2 إلى 37.2 درجة، فهذا قياس إبطي".