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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    طريقة سهلة وسريعة لخسارة الوزن

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    تحدثت أدريانا أوروس، أخصائية التغذية في عيادة أليمينتا في برشلونة، عن طريقة سهلة وسريعة لمساعدتك على إدارة نظامك الغذائي وتعديل وزنك، حسب ABC.

    تساعد "طريقة الطبق" ، على معرفة عدد الأطعمة من نوع معين التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي. يجب أن يكون نصف الطبق من الخضار النيئة أو المطبوخة. ربع طبقك يحتوي على نسبة عالية من البروتينات المتاحة بيولوجيًا مثل البيض أو اللحوم الخالية من الدهون أو المأكولات البحرية أو الأسماك أو البقوليات. الربع آخر يحتوي الكربوهيدرات المعقدة - المعكرونة أو الأرز أو البطاطس أو خبز الحبوب الكاملة. كما اقترحت خبيرة التغذية إضافة كمية صغيرة من الدهون الصحية - الأفوكادو أو المكسرات أو البذور - إلى الطبق.

    لتنظيم ترتيب الوجبة، تقترح أوروس أولاً تناول الخضار النيئة أو المطبوخة منخفضة السعرات الحرارية. ثم اقترحت إضافة البروتينات والكربوهيدرات - تعتمد حصتها على نفقات الطاقة اليومية، بالإضافة إلى تناول الوجبة بالدهون الصحية.

     ومع ذلك، لاحظت أخصائية التغذية إليسا إسكوريويلا أن الناس لا يتذكرون دائمًا التوصية بتناول الكربوهيدرات المعقدة، على سبيل المثال، تناول خبز الحبوب الكاملة. خطأ آخر هو اختيار الأطعمة الخاطئة مع البروتين، مثل الأطعمة الجاهزة - فهي غنية بالسكر والملح والدهون المشبعة. وأشارت أوروس أيضًا إلى أنه من الشائع أن ينسى الناس التنوع: يتم تناول اللحوم أكثر من الأسماك أو المأكولات البحرية أو البقوليات.

    وأوضحت أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد بالفعل على إنقاص الوزن. أساس النظام الغذائي هو الخضار التي تساهم في الشعور بالشبع بفضل الألياف والماء، وللبروتينات قيمة بيولوجية عالية. كما أنها صحية وتحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة. يجب أن تذوب الكربوهيدرات ببطء في الماء وتكون معقدة. كل هذا يسمح لها بأن تكون مشبعة أكثر.

    عند حساب الحصص، يجب الانتباه إلى الكربوهيدرات والدهون: يعتمد مقدارها على احتياجات وأهداف الشخص. بالإضافة إلى ذلك، بسبب مشاكل الجهاز الهضمي أو عدم تحمل بعض الأطعمة، فأنت بحاجة إلى تحديد حجم الخضروات بدقة. أكدت أوروس أن النظام الغذائي يجب أن يكون فرديًا وقائمًا على الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تنسى ممارسة الرياضة ومعدل تناول الماء ومحاولة تجنب الإجهاد.

    بالنسبة للنباتيين، أوضحت إسكوريويلا، هناك خياران لطريقة تناول الطعام هذه. في الحالة الأولى، يجب أن يتكون نصف الطبق من الخضار وكمية صغيرة من الفاكهة، والثاني مكون من البروتينات النباتية. في الحالو الثانية، يجب أن يكون نصف الطبق أيضًا من الخضار أو الفواكه، ويجب أن يكون الربع من البروتينات، والباقي يجب أن يكون من الكربوهيدرات المعقدة.

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    الكلمات الدلالية:
    خضار, صحة, نقص الوزن
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