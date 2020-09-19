للحصول على هواء نظيف...ابتكار مروحة تقتل الفيروسات في الهواء...فيديو

نجحت شركة أمريكية لصناعة المراوح في ابتكار مروحة سقف متطورة، يمكنها قتل الفيروسات المحمولة جوا، من خلال إطلاق الأشعة فوق البنفسجية.

وحسب موقع "سي نت" الإخباري، أثبتت الاختبارات نجاح المروحة، التي أطلقت عليها اسم "هايكو يو في-سي"، في قتل فيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس"، وفيروس كورونا المستجد، والجسيمات العالقة في الجو.

وصممت شركة" بيغ آس فانس" المروحة مع مصابيح تطهير بالأشعة فوق البنفسجية، مثبتةً في قاعدتها وموجهةً نحو السقف، حيث عند أنها عند تشغيلها توزع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، بينما تقتل إنارة الأشعة فوق البنفسجية مسببات الأمراض المحمولة جواً التي تعبر مسارها.

A new smart ceiling fan from Big Ass Fans uses built-in UV light diodes to kill up to 99.9% of the airborne pathogens in a room within 10 minutes. It's currently being tested for efficacy against the virus that causes COVID-19. https://t.co/oIp1ujM8ae (via @CNET) — Ry Crist (@rycrist) August 6, 2020

وأكد ليني رودس الرئيس التنفيذي في الشركة أن المروحة يمكنها الحد من انتشار الفيروسات المحمولة جواً والمركبات العضوية المتطايرة، للحصول على نظام هواء نظيف يحمي الصحة العامة.

بدوره، شرح كيفن نوبل، كبير مسؤولي مختبر"إنوفاتيف بيوأناليسيس"" الأمريكي، الذي اختبر المروحة ضد الفيروسات، أن الاختبارات أظهرت قدرة المروحة على تخفيض انتشار الفيروسات بنسبة 99.99٪ خلال الفترة 10 – 20 دقيقة من تشغيلها، مؤكداً فعالية الأشعة فوق البنفسجية ضد فيروس كورونا المستجد.