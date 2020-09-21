"أمان فائق"... "واتسآب" يختبر تقنية جديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" بدأ في اختبار تقنية جديدة ستقدم "أمانا فائقا" لمستخدميها.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" يختبر حاليا إمكانية إضافة "ماسح بصمات الأصابع" لتشغيل التطبيق، لزيادة أمان المستخدمين، وضمان خصوصيتهم.

كما أن "واتسآب" تخطط أيضا لتفعيل تشغيل خدمة "واتسآب ويب" عن طريق إضافة خطوة أخرى بدلا من "المسح الضوئي" أو "رمز الاستجابة السريع" على الهاتف فقط، بل بإضافة "بصمة الأصبع" أيضا.

ولا تزال تلك التقنية تخضع للاختبار عبر إصدار "واتسآب بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وسيضمن نظام المصادقة ببصمة الإصبع هذا أن محادثات واتسآب الخاصة بك آمنة على سطح المكتب، وإنشاء طبقة من الأمان الكامل للمستخدمين، سواء على الهاتف أو الويب.

ويمكن حاليا تفعيل قفل بصمة الأصبع على "واتسآب" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ولتمكين قفل بصمة الإصبع على واتسآب، انقر فوق الإعدادات، وانتقل إلى الحساب، ثم الخصوصية وقفل بصمة الإصبع. يمكنك بعد ذلك فتح تشغيل باستخدام بصمة الإصبع وتأكيد بصمة إصبعك.